السياحة السعودية: المملكة لن تلغي حظر شرب المواد الكحولية على أراضيها

ردت مساعدة وزير السياحة السعودية، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، على سؤال حول مدى صحة ما أثارته تقارير عن عزم المملكة إلغاء حظر شرب المواد الكحولية على أراضيها.

وأكدت الأميرة هيفاء، في جلسة حوارية للوفد السعودي المشارك في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي، أمس الأربعاء، أن بلادها لا تعتزم القيام بهذه الخطوة، وفقا لقناة “الإخبارية” السعودية.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال حول ما إذا كان سيتم إتاحة المشروبات الكحولية في مدينة نيوم التي يتم المملكة شمال غرب المملكة، ضمن "رؤية 2030" الاقتصادية التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الأميرة هيفاء: "السعوديون يتميزون بالشفافية بالنسبة لوضعهم.. لقد سمعنا هذا حتى من رؤساء دول، متى سنقدم الكحول، باختصار سنواصل تطبيق قوانينا الحالية".

وأضافت المسؤولة السعودية أن هذه القوانين "كانت جيدة، ونحن نتسم بالتنافسية"، مُشيرة إلى أن المملكة حققت معدلات أداء مرتفعة عالميًا.

وأوضحت: "ذكرت إحصاءات حتى تجاوزنا أداءً على مستوى السياحة عالميًا بما هو موجود حاليًا، يمكن القيام بالكثير من دون إدخال أي أمور جديدة".