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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وزارة التجارة السعودية تستدعي 414 مركبة مرسيدس لوجود خلل فنى

مرسيدس
مرسيدس

اعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ، عن حملة استدعائات جديدة لعدد من سيارات من نوع مرسيدس لوجود خلل فنى .

 

واضافت وزارة التجارة والاستثمار السعودى ، ان حملة الاستدعائات تضم 414 مركبة مرسيدس من نوع E-CLASS ، من ضمنها استدعاء 262 مركبة مرسيدس موديلات  2011 - 2016 من نوع E- Class .

 

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة وزيادة خطر وقوع حادث.

 

كما ان باقى الاستدعائات جاءت بسبب وجود خلل في طفاية الحريق شكلت 32 في المئة، وتعد النسبة الأعلى من إجمالي المركبات .

 

كما اوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودى ، ان الأعطال شكلت في مثبت السرعة نسبة 14.7 في المئة، وشكلت أعطال نظام التوجية الكهربائي نسبة 14 في المئة من إجمالي المركبات المستدعاه.

 

علما بأن وزارة التجارة والاستثمارتقوم من حين لآخر باستدعاء عدة سيارات بسبب خلل أو عدة مشاكل في المركبة.

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