تعاون بين قطر وشركات الطيران الخليجية خلال كأس العالم

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، أن شركات الطيران الخليجية تعتزم التعاون في تنظيم خدمة يومية لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذا العام.

وقالت الخطوط الجوية القطرية على “تويتر”: "إننا نتعاون مع شركات طيران رئيسية في مجلس التعاون الخليجي كجزء من التزامنا بجعل كأس العالم لكرة القدم الذي يجري للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط حدثا مميزا حقا".

وشمل العرض في المؤتمر الصحفي، شعارات شركة الطيران العماني والخطوط الجوية الكويتية والخطوط السعودية وفلاي دبي.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، تعهد خلال مشاركته في منتدى “دافوس” الاقتصادي، بأن كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ستكون نسخة خاصة من البطولة.

وقال: "كما يعلم معظمكم، ستستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في آخر هذا العام. ونعمل بكل جهد حتى يتيح هذا الحدث الرياضي الكبير لمنطقتنا بأكملها فرصة لاستضافة العالم. الشرق الأوسط يعاني منذ عقود من التمييز. وأرى أن مثل هذا التمييز ينطلق إلى حد كبير من أشخاص لا يعرفوننا، وفي بعض الحالات، يرفضون محاولة التعرف علينا."

وأضاف "حتى اليوم، لا يزال هناك أناس ليس بوسعهم قبول فكرة استضافة دولة عربية إسلامية لبطولة مثل كأس العالم لكرة القدم. شن هؤلاء الأفراد، بمن فيهم كثيرون في مواقع نفوذ، هجمات بوتيرة لم يسبق لها مثيل، عندما استضافت دول أخرى في قارات مختلفة من العالم حدثا رياضيا ضخما، رغم حقيقة وجود مشاكل وتحديات خاصة تواجه كل دولة من تلك الدول".