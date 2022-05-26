تبدأ من 17 ألف جنيه.. أسعار تذاكر مصر للطيران لحج هذا العام

أعلنت مصر للطيران، عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام، والتي من المقرر أن تبدأ من ١٦٩٩٠ جنيه مصري بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة علي الدرجة السياحية، وسعر ١٨٩٩٠ جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال.

وبحسب ما أعلنته مصر للطيران، فإن أسعار تذاكر الحج لرحلات خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس من ١٧٩٩٠ جنيه مصري علي الدرجة السياحية و١٩٩٩٠ جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال .

وأوضحت مصر للطيران، أن هذه الأسعار بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة.

وكانت مصر للطيران أعلنت عن استمرار تلقي طلبات الحجز لتذاكر موسم الحج لهذا العام من شركات السياحة والهيئات المختلفة حتي يوم الخميس الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢ من خلال التواصل مع إدارة الحج والعمرة لمصرللطيران ١٣ أبراج أغاخان كورنيش النيل شبرا مصر .