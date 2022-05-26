بسعر 700 ألف دولار.. فولفو تكشف عن سيارتها الرياضية P1800 الإصدار الأمريكي|شاهد

بعد ظهورها لأول مرة في القارة الأوروبية سنة 2020 ، ستظهر سيارة فولفو P1800 سيان لأول مرة في الولايات المتحدة في The Quail ، وهو تجمع لرياضة السيارات ، تبدأ فعالياته في 9 أغسطس خلال أسبوع مونتيري للسيارات.

فولفو P1800 Cyan

ستبدأ فولفو في تلقي طلبات الشراء والحجز على سيارة "سيان" الرياضية من العملاء في الولايات المتحدة ، مع سعر تكلفة يبدأ من 700 ألف دولار أمريكي.

فولفو P1800 Cyan

ظهرت فولفو P1800 لأول مرة في عام 1960 واستمر إنتاجها حتى أوائل السبعينيات، ثم قرر قسم Cyan Racing بناء هذا النموذج الجديد وإعادة إحيائها من خلال تخيل كيف كان يمكن الجمع بين لغة تصميم منذ الستينيات مع استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المعاصرة لتكون سيارة بمزيج يجمع بين أصالة وتراث الماضي مع إمكانيات الحاضر.

فولفو P1800 Cyan

تستخدم فولفو P1800 Cyan مجموعة نقل مكونة من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر مقترن بشاحن توربيني بقوة 420 حصانًا (313 كيلووات) و 336 رطلاً من عزم الدوران (456 نيوتن متر). المحرك لديه خط أحمر عند 7700 دورة، نفس مجموعة النقل سبق استخدامها مع سيارة السباق فولفو S60 TC1.

تستخدم سيارة فولفو P1800 Cyan ناقل حركة يدوي بخمس سرعات Holinger مع وجود الترس التفاضلي الخلفي المحدود الانزلاق.

قام قسم Cyan Racing المتخصص في السيارات الرياضية من فولفو بإصلاح كل جزء تقريبًا من P1800 الأصلية، لم يتبق سوى الفولاذ الموجود في الهيكل الأصلي ، وآلية فك غطاء المحرك ، وفرملة اليد ، ومساحات الزجاج الأمامي. لمزيد من المتانة والصلابة ، تحتوي الدعامات على فولاذ إضافي عالي القوة، كما تم لصق ألواح الشاسيه المصنوع من ألياف الكربون بالهيكل بمادة لاصقة ، مما يجعل القطع عنصرًا هيكليًا للمركبة ولذلك تزن السيارة الجديدة 2183 رطلاً (990 كجم).

تعود جذور قسم Cyan Racing إلى "بولستار" قبل استحواذ فولفو على العلامة التجارية. Cyan هي منظمة مستقلة تمامًا عن شركة صناعة السيارات وتركز على السيارات الرياضية والمشاركة في السباقات على الحلبات المختلفة. قال كريستيان داهل ، الرئيس التنفيذي ومؤسس Cyan Racing: "تأسست شركتنا في عام 1996 لتصنيع سيارات سباق شركة فولفو في السويد".