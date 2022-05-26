ميدو عن لعب الأهلي مباراة ايسترن بدون الدوليين: مش عايزين نكرر أخطاء الماضي

شارك أحمد حسام ميدو، جمهوره تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب ميدو: "أنا لست مع أحد ضد أحد.. وحديثي عن ضرورة لعب الأهلي مباراة ايسترن بدون الدوليين.. كما طلب حديثي نابع من إصراري أن يكون فيه عدالة في الكورة في مصر ونظام يطبق على الجميع الكبير قبل الصغير.. الأچندة الدولية معمولة علشان المنتخبات تستفيد منها.. مش عايزين نكرر أخطائنا السابقة."

وكان قد قدم أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق حلا سحريا لنادي إيسترن كومباني بشأن النجم رونالدينيو وحضوره للقاء الأهلي الذي تم تأجيله.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنصحكم بأن يكون لرونالدينيو جولة في منطقة سياحية قبل اللقاء، ويكون هناك نجوم مصريين برفقته ويكون ذلك دعاية سياحية رائعة لمصر"

وختم ميدو حديثه بشكل ساخر بعد تأجيل المباراة: "لبسوا أي فرقة أحمر، وهاتوا رونالدينيو ومش هيعرف إن الماتش تم تأجيله".