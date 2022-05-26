عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: قبرص تقوم بدور مهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي

السفير سامح شكري،
السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر وقبرص تجمعهما علاقات متنوعة سواء كانت ثنائية، أو ثلاثية مع اليونان، مشيراً إلى الفهم العميق لقبرص لظروف المنطقة؛ ما جعلها شريكا دائما في تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف “شكري”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، أن قبرص تقوم بدور مهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد، والتعريف بالقضايا الهامة المرتبطة بالأمن القومي المصري، وتعزيز أمن استقرار منطقة شرق المتوسط.
ونوه وزير الخارجية بأنه تناول مع نظيره القبرصي خلال مباحثتهما المنفردة والموسعة، كافة أوجه العلاقات الثنائية للتحضير من أجل الاجتماع القادم لـ اللجنة العليا المشتركة.
وتابع أنه قام بمراجعة التكليفات التي صدرت عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة السابق، مع نظيره القبرصي، وما تم إنجازه، وما سيتم استكماله.
وأكد أن المباحثات مع نظيره القبرصي شملت المناقشة حول كافة القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق متوسط، وتفعيل منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكداً على استمرار التواصل المباشر والكثيف بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة، ومصلحة الشعبين الشقيقين.

واستقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية، نظيره القبرصي يوانيس كاسوليديس، الذي يزور القاهرة.

ويأتي اللقاء في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وقبرص، ولتناول سبُل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.
  ويتناول اللقاء أيضا العلاقات المصرية القبرصية المتميزة وسبل تعزيزها فى شتى المجالات بالاضافة إلى التعاون الثلاثى بين القاهرة ونيقوسيا وأثينا والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

شكري وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري يوانيس كاسوليديس وزير الخارجية القبرصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

طعن وجثمان محروق.. مقتل مصري وزوجته في ظروف غامضة بأمريكا

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

بعد محضر اجتماع الفيدرالي.. انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

الفرح تحول إلى مأتم.. طلقة خرطوش تقتل عريسا يوم خطوبته في الإسكندرية

موضوعات متعلقة

لتركبن طبقا عن طبق .. الإفتاء: بالآية 10 أسرار تفرج عن المهمومين

دعاء ليلة الجمعة للفرج.. 8 كلمات مستجابة رددها حتى مطلع الفجر

14 مبادرة للمصريين بالخارج آخرها شقق العاصمة والعلمين.. كيف احتضنت القاهرة أبناءها؟

دعاء المعجزات للرزق .. هدي نبوي لا تهدر ثوابه في هذا الصباح

السياحة: مصر لم تُجبر أي سائح أوكراني على مغادرة البلاد.. فيديو

عائدة من أوكرانيا : لم نتوقع نشوب الحرب الروسية ..ولم أتذوق النوم منذ اندلاعها..فيديو

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

صحف السعودية| تراجع أعداد حالات كورونا الحرجة.. خادم الحرمين وولي عهد المملكة يُثمِّنان قيام أُم بالعفو عن قاتل ابنها لوجه الله

ترشيحاتنا

تهويش بـ إزازة بنزين قلب باشتعال توك توك وحرق طالب في الجيزة

عبدالغفار يباشر عمله من المقر الجديد لوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية

كيف يتجاوز المطورون العقاريون أزمة ارتفاع تكاليف المشروعات؟.. لجنة التشييد تجيب

شكري: قبرص تقوم بدور مهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

ايده خفيفة وشارك في رابعة..تعرف على عقوبة منتحل صفة طبيب بالغربية|القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

فيديو

سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ