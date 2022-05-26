شكري: قبرص تقوم بدور مهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر وقبرص تجمعهما علاقات متنوعة سواء كانت ثنائية، أو ثلاثية مع اليونان، مشيراً إلى الفهم العميق لقبرص لظروف المنطقة؛ ما جعلها شريكا دائما في تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

وأضاف “شكري”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، أن قبرص تقوم بدور مهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد، والتعريف بالقضايا الهامة المرتبطة بالأمن القومي المصري، وتعزيز أمن استقرار منطقة شرق المتوسط.

ونوه وزير الخارجية بأنه تناول مع نظيره القبرصي خلال مباحثتهما المنفردة والموسعة، كافة أوجه العلاقات الثنائية للتحضير من أجل الاجتماع القادم لـ اللجنة العليا المشتركة.

وتابع أنه قام بمراجعة التكليفات التي صدرت عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة السابق، مع نظيره القبرصي، وما تم إنجازه، وما سيتم استكماله.

وأكد أن المباحثات مع نظيره القبرصي شملت المناقشة حول كافة القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق متوسط، وتفعيل منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكداً على استمرار التواصل المباشر والكثيف بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة، ومصلحة الشعبين الشقيقين.

واستقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية، نظيره القبرصي يوانيس كاسوليديس، الذي يزور القاهرة.

ويأتي اللقاء في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وقبرص، ولتناول سبُل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

ويتناول اللقاء أيضا العلاقات المصرية القبرصية المتميزة وسبل تعزيزها فى شتى المجالات بالاضافة إلى التعاون الثلاثى بين القاهرة ونيقوسيا وأثينا والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.