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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة القليوبية : توريد 124 ألف طن قمح للصوامع

صوامع القمح
صوامع القمح

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية إنه جرى الانتهاء من حصاد 46900 فدان قمح من إجمالي 50 ألفا و145 فدانا على مستوى المحافظة ، إذ استقبلت الصوامع حتى الآن 124064 طن قمح من المزارعين.


وأشار وكيل الوزارة أن المحافظة أولت هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح، باعتباره عاما استثنائيا حيث كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

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من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انه عقد اجتماع مع المزارعين بحقولهم لحثهم على توريد القمح فى المواعيد المحددة والتأكيد على دورهم الوطنى فى الوقوف بجانب بلدهم لتفادى حدوث أزمة فى كميات القمح هذا العام باعتبارها السلعة الاستراتيجية الأهم فى حياة أى دولة.


وتابع المحافظ أنه تم التأكيد على المزارعين أن تبعات الأحداث الدولية تقتضي أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من المحلى للموسم الحالى باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أى عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.
 

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