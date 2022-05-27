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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع في أسعار فئات بيجو 508 موديل 2022 بالسوق المصري.. تفاصيل

ارتفاع في اسعار فئات
ارتفاع في اسعار فئات بيجو 508 موديل 2022 بالسوق المصري

شهدت السيارة بيجو 508 موديل 2022 ارتفاعًا في قيمتها التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 30 الف جنيه.

بيجو 508 موديل 2022

تعتمد السيارة بيجو 508 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات.

بيجو 508 موديل 2022

وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة بيجو 508 موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لر لكل 100 كيلومتر.

بيجو 508 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 508 موديل 2022 قدرات اعلى تجهيزًا عبر محرك رباعي الاسطوانات ايضا وبسعة 1600 سي سي تيربو، ولكن يستطيع أن يضخ قوة قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس من 8 سرعات أوتوماتيكية.

بيجو 508 موديل 2022

أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى  ACTIVE PACK بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 609.990 ألف جنيه بدلاً من 579.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 673.990 ألف جنيه بدلاً من 643.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GT LINE بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 729.990 ألف جنيه بدلاً من  699.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 735.990 ألف جنيه بدلاً من 705.990 ألف جنيه.

الفئة الخامسة GT MAX بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 824.990 ألف جنيه بدلاً من 794.990 ألف جنيه.

الفئة السادسة GT MAX RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 829.990 ألف جنيه بدلاً من 799.990 ألف جنيه.

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