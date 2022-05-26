خالد سعد: أدعو المواطنين الحفاظ على سياراتهم لحين استقرار الأسواق الفترة المقبلة

قال خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، أن أزمة السيارات بدات من 6 أشهر بداية من مشكلة الاستيراد وعدم توفر السيارات والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة المحور، أن أزمة السيارات عالمية وقامت الشركات المصنعة بتقليل الإنتاج إضافة إلى صعوبة الشحن وارتفاع أسعاره وهذا أدي إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.

وأوضح أن المعروض من السيارات في السوق أصبح أقل من الطلب، وهذا أدى إلى مشكلة إخفاء السيارات وارتفاع الأسعار بشكل دوري.

وتابع أنه يجب على المصانع الاتجاه للتصنيع محليا لإنهاء الأزمة، وأنصح المستهلك بالحفاظ على سيارته حتى استقرار السوق لان الشراء يؤدي إلى أزمة.

https://fb.watch/dfA_vnk0Kr/