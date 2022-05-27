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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض مستنسخات نادرة لإرسال المحمل من مصر إلى الحجاز على مر العصور..صور

احتفالية المحمل
احتفالية المحمل

شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وأكاديمية الفنون بمعرض لوثائق المحمل، ضم مجموعة من المستنسخات النادرة التي تناولت استعدادات إرسال المحمل من مصر إلى أرض الحجاز على مر العصور.

شهدت د. نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق و د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الاحتفالية التي نظمها المعهد العالي للفنون الشعبية بمقر المعهد بالهرم.

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ويأتي المعرض ضمن احتفالات وزارة الثقافة باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي لعام 2022.

كما أقيم معرض للمشغولات الحرفية والتراثية نظمته هيئة قصور الثقافة شارك به عارضون من النوبة وحلايب وشلاتين؛ وقدم أعضاء إحدى الطرق الصوفية مسيرة رمزية لأعضائها منشدين قصائد المديح النبوي .. كما قدم كورال طلبة معهد الفنون الشعبية مجموعة من الأغنيات الدينية المرتبطة بالحج وزيارة بيت الله الحرام.

حضر الاحتفالية د. مصطفى جاد عميد المعهد و د. هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية ولفيف من المهتمين بالتراث والفنون الشعبية ورجال الإعلام.

وجاءت الاحتفالية في إطار إحياء إحدى الاحتفالات الشعبية الكبرى التي كانت تقام في مصر وتقوم على الاحتفال بكسوة الكعبة في زفة المحمل التي كانت تنطلق من القاهرة التاريخية وما يصاحب ذلك من الكثير من الممارسات والاحتفاليات، مثل الإنشاد الديني، وفنون الرقص على ظهور الخيل، وفرق المزمار البلدي، وفنون التحطيب.

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