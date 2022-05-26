أحدث إطلالات الإعلامية أسما إبراهيم.. شاهد

تألقت الإعلامية أسما إبراهيم، فى صورة جديدة لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت أسما إبراهيم باطلالة كلاسيك، مرتدية جاكت جلد اسود، وبنطال فضفاض باللونين البيج والاسود، مما نال إعجاب متابعيها.

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وقدمت الإعلامية أسما إبراهيم حلقات خاصة في رمضان المنقضي من برنامجها "حبر سري" الذي يعرض على شاشة قناة "القاهرة والناس"، وذلك بعد نجاحه الكبير الذي حققه الفترة الأخيرة.



برنامج "حبر سري"، يذاع خلال الفترة الحالية في الحادية عشرة مساء، يومي الخميس والجمعة، على القاهرة والناس، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.