فوري في المساجد.. الأوقاف تقدم خدمة إلكترونية جديدة لتلقي التبرعات

كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تفاصيل توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع بنك مصر وشركة فوري لتحصيل التبرعات من المساجد.

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" الوزارة تهدف التحول إلي نظم الدفع غير النقدي من أجل تحقيق الشمول المالي.

وأوضح: "هذا التعاون الهدف منه تحصيل التبرعات بطرق غير نقدية من خلال مجالس إدارات المساجد، مؤكدا: "لدينا 240 مجلس إدارة بالمساجد وجار تقنين أوضاع باقى مجالس الإدارات في مختلف أنحاء الجمهورية".

