السفير البريطاني لدى اليمن يشيد بجهود السعودية

أشاد السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، بجهود السعودية في اليمن والدعم الكبير الذي تقدمه، والذي كان آخره الإعلان عن تقديم 3 مليارات دولار من المملكة والإمارات لدعم الاقتصاد اليمني.

وأكد أوبنهايم خلال لقائه سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر في الرياض، دعم مجلس القيادة الرئاسي باليمن، وكذلك مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، وبدء العملية السياسية.

وشدد على أهمية سرعة فتح الحوثيين للمعابر في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.