السفارة الأمريكية في اليمن تطالب الحوثيين بإطلاق سراح جميع موظفيها

طالبت السفارة الأمريكية في اليمن، ميليشيات الحوثي بإطلاق سراح جميع الموظفين الحاليين والسابقين لدى السفارة على الفور.



وقالت السفارة -في تغريدة على موقع "تويتر" أوردته قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الخميس "نشعر بالحزن العميق على موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتقاعد عبد الحميد العجمي والذي توفي في أسر الحوثيين"، لافتة إلى أن عبدالحميد كان يمنيا فخورا كرس حياته لتعليم أطفال اليمن.



وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قال في وقت سابق اليوم، إن نحو 12 من موظفي السفارة الأمريكية المحليين مخفيين قسريا في معتقلات مليشيات الحوثي، في ظروف غامضة وبدون أن توجه لهم أي تهم، مطالبا بضرورة ممارسة ضغط دولي حقيقي على الحوثيين لإطلاق سراحهم فورا.



وتوفي موظف وكالة التنمية الأمريكية بصنعاء عبدالحميد العجمي، في سجون ميليشيات الحوثي، بعد 8 أشهر من احتجازه التعسفي، و حرمانه من أدويته التي كان يتناولها.