الصفحة الرسمية لـ دوري أبطال إفريقيا تعرض فيديو لأفضل أهداف الأهلي بالبطولة

كشفت الصفحة الرسمية لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا عن افضل اهداف الاهلي خلال البطولة للموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي ل بطولة دوري ابطال افريقيا فيديو لأفضل أهداف الأهلي خلال البطولة.

وعلقت ؛" افضل اهداف الاهلي خلال دوري ابطال افريقيا ٢٠٢١ -٢٠٢٢ هدفك المفضل هو ؟

وتصدر الثنائي أحمد عبد القادر ومحمد شريف لقب هدافى فريق الأهلى بالبطولة، حيث تمكن كل منهم من إحراز 3 أهداف حتى الآن.

وخاض فريق الأهلي أول مران له الأول بالمغرب، الذي جرى مساء اليوم الخميس على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي، وحرص الجهاز الفني على الاجتماع بالفريق قبل بداية المران، وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع اللاعبين حول أهمية الأيام المقبلة، والتشديد على التركيز في مباراة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض اللاعبون بعدها فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسامي قمصان المدرب العام، جانبًا من التدريبات الفنية المتنوعة للاعبين.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نهائي دوري ابطال افريقيا.