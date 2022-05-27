عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد ندا: مستشفى العاشر من رمضان تكلفت مليار جنيه

مستشفى
مستشفى

قال الدكتور وليد ندا، مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق؛  إن الجمهورية الجديدة بدأنا في جني ثمارها فقد تكلفت مستشفى العاشر من رمضان ما يقرب من مليار جنيه تكفلت الدولة بكامل تكاليفها وتم تجهيز غرف ثنائية وثلاثية باﻹضافة إلى الغرف الفندقية  عبر شراكة مع  وزارة الإسكان والشركة الوطنية المنفذة للمشروع وجامعة الزقازيق .

أضاف وليد ندا خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي في برنامج مانشيت مع الإعلامي جابر القرموطي ؛ أن الإقامة المجانية بنفس تجهيزات الإقامة الفندقية لمستشفى العاشر من رمضان الجامعية .

أوضح مدير عام المستشفيات جامعة الزقازيق أن السعي على قدم وساق لإتمام المستشفى حتى تخدم العاشر من رمضان والمناطق المجاورة وقت تم إنجاز ما يزيد عن 70% من المستشفى الأسابيع القادمة وسنزف بشرى لأهالينا بتشغيل المرحلة الأولى من المستشفى .

أشار ندا،  إلى أن المستشفى تتضمن 280 سرير و30 حضانة و60 سرير رعاية مركزه و30سرير غسيل كلوي.

وليد ندا جامعة الزقازيق الجمهورية الجديدة مستشفى العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

صور أقمار صناعية تظهر استعدادات صينية لغزو تايوان .. شاهد

ترشيحاتنا

زيلينسكي ينتقد انقسامات الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

بعد فوزها بالبوكر 2022| الكاتبة جيتانجالي شري: ثقافة الهند بحاجة إلى اكتشاف

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يشفع له الرسول ويسقيه من يده الشريفة

الصين تخطط لتدمير أقمار ستارلينك التابعة للملياردير إيلون ماسك لأنه يمثل تهديدا

صور أقمار صناعية تظهر استعدادات صينية لغزو تايوان .. شاهد

المعد البدني لـ طارق حامد : إصابته غير مقلقة وسيعود قريبا بشكل طبيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ