وليد ندا: مستشفى العاشر من رمضان تكلفت مليار جنيه

قال الدكتور وليد ندا، مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق؛ إن الجمهورية الجديدة بدأنا في جني ثمارها فقد تكلفت مستشفى العاشر من رمضان ما يقرب من مليار جنيه تكفلت الدولة بكامل تكاليفها وتم تجهيز غرف ثنائية وثلاثية باﻹضافة إلى الغرف الفندقية عبر شراكة مع وزارة الإسكان والشركة الوطنية المنفذة للمشروع وجامعة الزقازيق .

أضاف وليد ندا خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي في برنامج مانشيت مع الإعلامي جابر القرموطي ؛ أن الإقامة المجانية بنفس تجهيزات الإقامة الفندقية لمستشفى العاشر من رمضان الجامعية .

أوضح مدير عام المستشفيات جامعة الزقازيق أن السعي على قدم وساق لإتمام المستشفى حتى تخدم العاشر من رمضان والمناطق المجاورة وقت تم إنجاز ما يزيد عن 70% من المستشفى الأسابيع القادمة وسنزف بشرى لأهالينا بتشغيل المرحلة الأولى من المستشفى .

أشار ندا، إلى أن المستشفى تتضمن 280 سرير و30 حضانة و60 سرير رعاية مركزه و30سرير غسيل كلوي.