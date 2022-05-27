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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رائعة جودة السحار .. إقبال جماهيري كبير على مسرحية الحفيد

الحفيد
الحفيد

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح  العرض المسرحي  الجديد "الحفيد " من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، و ذلك مساء أمس  الخميس علي المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساء،  وسط اقبال جماهيري كبير .

يذكر أن العرض  يناقش  قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي،  حيث يتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الاولاد من أبعاد نفسية مرهقة،  من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

قبل طرحها اليوم.. شاهد| 25 بوستر لأبطال مسرحية الحفيد

اليوم ..انطلاق مسرحية الحفيد على المسرح القومي

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة  لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،  يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق،  نشوى على عبد الرحيم،  ندا عفيفي، عبد الباري سعد بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين.

الحفيد  ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

الحفيد المسرح القومي البيت الفني للمسرح الفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح المسرح القومي بالعتبة الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني فرقة المسرح القومي

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