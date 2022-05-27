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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب في زمن الكوليرا .. بدء الموسم الأول للعرض على مسرح الطليعة

الحب في زمن الكوليرا
الحب في زمن الكوليرا

افتتح المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح مساء أمس الخميس  العرض الجديد " الحب في زمن الكوليرا " من إنتاج الفرقة،  وسط حضور جماهيري كبير .

ويقدم العرض على مسرح الطليعة بقاعة ذكي طليمات ، لمدة ١٥ ليلة متواصلة في تمام الثامنة و النصف مساء.

الحب في زمن الكوليرا على مسرح الطليعة .. غدًا

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" الحب في زمن الكوليرا " عن  الراوية الشهيرة لجارسيا ماركيز، و هي أحد روائح الأدب العالمي ،  ويتم تقديمها في رؤية مسرحية جديدة كتبها مينا بباوي وإخراج السعيد منسي

"الحب في زمن الكوليرا" ، تمثيل دينا أحمد، محمد فريد، شمس الشرقاوي، نسمة عادل ، دينا السواح ، محمد صلاح الدين، محمود البيطار،،  عصام الدين شرف ، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، وفاء عمرو قابيل، تأليف موسيقي وليد الشهاوي، أشعار حامد السحرتي ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، ماكياج وفاء محمد، تصميم إضاءة عز حلمي، فيديو مابينج محمد البدري، مخرج منفذ إنجي إسكندر.

الحب في زمن الكوليرا البيت الفني للمسرح المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة محمد صلاح الدين

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