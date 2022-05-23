مسرح الطليعة: استمرار عرض خلطة شبرا على مسرح الطليعة حتى 30 مايو

أعلن المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، استمرار تقديم العرض المسرحي المتفرد "خلطة شبرا"، بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، يوميا وبدون إجازات حتى 30 مايو الجاري.



"خلطة شبرا" من العروض المتميزة التي تم تقديمها خلال ليالي شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وحققت إقبالا جماهيريا كبيرا، المسرحية أحدث عروض فرقة مسرح الطليعة، وتم افتتاحها ضمن مراسم الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء مسرح الطليعة، وهو عمل استثنائي فريد يتضمن ذكريات مليئة برحيق الزمن الجميل من خلال حي شبرا.



تعد المسرحية نموذجا لشكل من أشكال الحكي المسرحي الممتعة والساحرة، استعرض خلالها المؤلف يسري حسان جانبا منسيا من حكايات وذكريات حي شبرا أحد الأحياء المصرية العريقة، التي كانت وما زالت تتميز بحالة وطابع خاص على مستوى العلاقات الاجتماعية والإنسانية.



العمل تأليف وأشعار يسري حسان، وألحان الموسيقار الراحل أحمد الحجار، وغناء ماهر محمود، وإخراج محمد سليم، بطولة محمد هاني ومحمود عبد الرازق وعلاء النقيب وأحمد عبد الجواد.

