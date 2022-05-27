في ظل أزمة الملعب .. تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك والإسماعيلي

أعلنت شركة تذكرتي عن موقف تذاكر مباراة الزمالك والإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها غدا السبت في إطار منافسات الجولة ال ٢١ من بطولة الدوري.

ونشرت تذكرتي بيان رسمي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كالتالي "تيسيرًا على جماهير نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي، تم فتح باب الحجز لمباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر إقامتها يوم السبت 28 مايو لحين تحديد ملعب المباراة".

وأضافت الشركة: "يرجى العلم أن التذكرة صالحة لأي من الإستادات التي سيقام عليها المباراة".

وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن إقامة مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بإستاد القاهرة حتى الآن.

وأكد المصدر أن هناك محاولات مستمرة من قبل مجلس إدارة النادي الأبيض لنقل المباراة لإستاد الدفاع الجوي، وشدد على أن الجهاز الفني لا يشغل نفسه بملعب المباراة.



وأشار المصدر عن وجود تركيز شديد من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز في مباراة الدراويش واستعادة الانتصارات في الدوري.



ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ويحتل الأبيض صدارة جدول المسابقة برصيد ٤١ نقطة.