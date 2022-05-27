موعد مباراة فاركو ضد مصر المقاصة في الدوري المصري

تقام مساء اليوم الجمعة مباراة فاركو ضد مصر المقاصة في اطار منافسات الجولة ال ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة فاركو ضد مصر المقاصة

ومن المقرر أن تقام مباراة فاركو ومصر المقاصة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة 21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.



ترتيب فاركو ومصر المقاصة في الدوري

يذكر أن فاركو يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

القنوات الناقلة للمباراة



وتذاع مباراة فاركو أمام مصر المقاصة عبر قناة أون تايم سبورتس وسط تحليل مجموعه من نجوم الكرة المصرية .

أعلن عيد مرازيق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، قائمة فريقة التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فاركو المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي، احمد طارق سليمان

خط الدفاع: أحمد منعم، احمد صبيحة، علي فتحي، احمد رأفت، مصطفى صاصا، كريم عرفات .

خط الوسط: عبد الرحمن زين، علي المصري، سعيد الونش، خالد صلاح، محمد الضرف، محمد ليلة، اسلام زيادة، كريم حلاوة، اريك سيرجي، محمد امو، حسام عبد الواحد .

خط الهجوم: محمود فهمي، جون افيري، رشيد أحمد.

ويقود عيد مرازيق تدريب مصر المقاصة، خلفًا لـ طارق حجاج، الذي قاد الفريق في المباريات الخمسة الماضية، وسيتواجد حجاج في الجهاز المعاون للجهاز الفني الجديد.

وجاء قرار مسؤولي النادي الفيومي، لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

وستكون مباراة فاركو، هي الأولى للجهاز الفني الجديد لمصر المقاصة، حيث ستقام يوم الجمعة المقبل، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

وستكون هذه هي التجربة الأولى لـ عيد مرازيق، في الدوري الممتاز، حيث سبق أن تولى تدريب العديد من الأندية في الممتاز "ب" وقاد فريق البنك الأهلي للصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه منذ موسمين.