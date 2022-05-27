ليندسي جراهام: الاتفاق النووي مع إيران انتهى

أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي جراهام، أن الاتفاق النووي مع إيران انتهى، مبيناً أن ذلك شيء جيد، وأن على الولايات المتحدة أن توضح لإيران عواقب محاولة تكديس المواد النووية.

وأضاف جراهام في تصريحات لقناة "العربية"، أمس الخميس "أعتقد أنه يجب أن تكون لدينا استراتيجية أكثر شمولية لردع سلوك إيران خارج البرنامج النووي".

من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز إن الإدارة بحاجة إلى شرح كيف ستمنع إيران من تطوير ترسانة نووية الآن، بعد أن بدت فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الطرفين ضئيلة.

وقال "العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ليس قاب قوسين أو أدنى وليس في المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة، نحن بحاجة إلى معالجة ما سيأتي بعد ذلك، نحن بحاجة إلى سماع خطتك".

ووجه مينينديز الذي عارض اتفاق 2015، أسئلته إلى المبعوث الأمريكي روب مالي قائلا "ما هي خطتك ب، لأنني لا أعرف ما هي هذه الخطة؟".