رئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من احتيال إيران للحصول على سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "الاحتيال الإيراني الممنهج على وكالة الطاقة النووية يجب أن يكون جرس إنذار للعالم بأسره وإثباتا إضافيا على محاولات إيران للسعي للحصول على سلاح نووي".



وأضاف بينيت، في بيان له، أن "الوقت قد حان أمام مجلس المحافظين التابع لوكالة الطاقة النووية لكي يتحرك ويقول لإيران كفى"، مؤكدا أن "الوثائق تدل على قيام إيران بأنشطة نووية محظورة ومتواصلة".



وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "موقف بينيت جاء بعد الكشف عن الخداع الممنهج الذي تمارسه إيران، على مدار آخر عقدين، ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبارة عن هيئة مهنية تعمل باعتبارها كلب الحراسة الدولي في مجال الأسلحة النووية".

وأردف بينيت: "أرحب بإصرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، على عدم إغلاق الملفات المفتوحة لغاية يومنا هذا فكان لذلك سبب مبرر".



ومضى قائلا: "إضافة إلى الغش والخداع، تدل الوثائق على قيام إيران بأنشطة نووية محظورة ومتواصلة تثير قضايا جديدة تتطلب التحري والتحقيق فيها".

وكان بينيت يعلق على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، جاء فيه أن "إيران كان لديها منفذ لتقارير سرية خاصة بوكالة الطاقة النووية منذ نحو عقدين، وأنها نجحت عبر ذلك بالحصول على معلومات ساعدتها في التستر على برنامج لتطوير سلاح نووي".



وتعارض إسرائيل التوصل لاتفاق نووي بين إيران والقوى الكبرى، بعد الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في 2018، وأعادت فرض عقوبات صارمة على إيران.

وخلال الأشهر الأخيرة، تحدث مسؤولون إسرائيليون علانية في أكثر من مناسبة عن استعداد بلادهم لتوجيه ضربة عسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية.