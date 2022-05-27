برفقة زوجها.. أحدث ظهور لـ درة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة درة فيديو جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت درة في الفيديو بعدة إطلالات رومانسية مع زوجها، وحازت علي إعجاب متابعيها .

يذكر أن درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.