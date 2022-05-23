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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان ملون.. درة في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة درة عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر.

وظهرت درة قي الصور بإطلاله صيفية، مرتديةً فستانا ملونا مكشوف الكتفين".

وكتبت:Be in Harmony..yet be different.."

ويذكر أن درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.

اخبار الفن أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا أحدث ظهور ل درة

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