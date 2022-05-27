ندى بسيوني تظهر بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة ندى بسيونى، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ندى بسيوني، في الصورة بإطلالة كاجوال من رحلتها الصيفية؛ مما أثارت إعجاب متابعيها.

وكانت أحدث أعمال ندى بسيوني مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي.

كما شاركت فى الكثير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها "ضبط وإحضار"، "ألف ليلة وليلة"، "أحلام البنات"، "البحار مندى"، "الخفافيش"، "قضية معالى الوزيرة"، "نور الصباح"، "عزبة القرود"، "السفينة والريان"، "الفجالة"، "بيت العلالى"، "القاهرة ترحب بكم"، "ربما نلتقي".