ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مستشفى الأطفال في بنها

أمرت جهات التحقيق فى بنها بندب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب حريق نشوب حريق بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها لمعرفة اسباب نشوبه ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنى لحصر الخسائر والتلفيات.



وسيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية على حريق محدود شب بأحد غرف مستشفى الأطفال التخصصي في مدينة بنها دون خسائر بشرية.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق محدود بغرفة بمبني مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها.



وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف ولا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية والعمل مستمر بالمستشفى دون اي تعطل.



وتبين أن السبب ماس كهربائي في غرفة الأطباء بعيدا عن الأقسام العلاجية أو الإدارة أو أي قسم حيوي وتم السيطرة على الموقف.