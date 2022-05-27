تاجر ماشية ينصب على مواطنين في 3 مليون جنيه بزعم توظيفها بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (تاجر ماشية - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (3,400,000 - ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم عدد (3) أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.