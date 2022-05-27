عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول فتوى السيدات بمسجد السيدة نفيسة: وظيفتي أحنو على المرأة وأسمعها

الدكتورة نيفين مختار
الدكتورة نيفين مختار

علقت الدكتورة نيفين مختار واعظة بوزارة الأوقاف ومسؤول فتوى السيدات بمسجد السيدة نفيسة، على إقامة مجالس الأوقاف في قضايا المرأة داخل المساجد تحت إشراف واعظات الوزارة، أنها تدرس في مسجد السيدة نفيسة منذ 7 سنوات، حيث تعودت على نوعية أسئلة المرأة، بخصوص الامور النسائية والعلاقات الحميمة مع الزوج.


وأضافت مختار في حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى: «اكتشفنا إننا لما بنسمعها في أمور الطلاق والزواج والعلاقات الأسرية ممكن نطبطب عليها، ولو راجل قاعد مكاني استحالة هيعمل اللي أنا بعمله، وظيفتي هي الفتوى وإني أحنو على المرأة وأسمعها».


وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، أنّ النساء يتمتعن بقدرة استيعابية كبيرة تجعلهن يسمعن المشكلات لفترة طويلة، ولكن الرجال لا يتمتعون بنفس الصفة: «الراجل معندهوش خُلْق للكلام ده، ولما بلاقي مشكلة طويلة أقوم بتأجيلها حتى نهاية الحلقة تحدثنا عن الأمور الخاصة بالنساء، والوضوء، وغير ذلك من الأمور».


وأردفت، أنّ واعظات الأوقاف يلعبن أدوارا دعوية مهمة منذ عقدين، لكنهن ظهرن في السنوات الأخيرة من خلال توجه الدولة المصرية ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لافتةً إلى أنّ دورها يشمل الإفتاء والوعظ، حيث تخصصت في الفقه، وتصدر الفتاوى على المذاهب الأربعة. 

وواصلت: «أخصص يوم السبت في مسجد السيدة نفيسة يوم السبت للفتوى، والأربعاء للوعظ، وفي الإفتاء أقيس الأمور على كل مذهب وأختار الأيسر والأسهل».
 

 

 

نيفين مختار الأوقاف وزارة الأوقاف مسجد السيدة نفيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ترشيحاتنا

وفاة والدة الفنان العالمي أليك بالدوين عن عمر ناهز 92 عاما

5 حالات تمنح الموظف إجازة خاصة بأجر كامل وفقا للقانون

خطيب المسجد الحرام: إساءة الظن بالله أخطر ما يفتك بقلب العبد

نيسان Z سيارة الأمان الجديدة في سباقات سوبر GT

فتحت أسواقا جديدة.. مصر تصدر نحاس بقيمة 118 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022

واتساب سيسمح بالاحتفاظ ببعض الرسائل المختفية عبر إضافة آلية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ماتا محروقين.. تفاصيل مقتل زوجين مصريين في أمريكا بطريقة بشعة

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

فيديو

كلكوا لا تستحقوا هذا المكان.. قصة متصلة تحرج مذيعة وزملاءها على الهواء

فنانات يتحدثن عن التحرش فماذا قلن.. اعترافات مثيرة .. فيديو جراف

تاجر مخدرات سابقا وبائع دوم حاليا: مفيش أحسن من الرزق الحلال "فيديوجراف"

إصابات بالغة وتأجيل الامتحانات| ماذا حدث لـ طلاب كفرالشيخ على الطريق الدولي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ