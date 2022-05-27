مسئول فتوى السيدات بمسجد السيدة نفيسة: وظيفتي أحنو على المرأة وأسمعها

علقت الدكتورة نيفين مختار واعظة بوزارة الأوقاف ومسؤول فتوى السيدات بمسجد السيدة نفيسة، على إقامة مجالس الأوقاف في قضايا المرأة داخل المساجد تحت إشراف واعظات الوزارة، أنها تدرس في مسجد السيدة نفيسة منذ 7 سنوات، حيث تعودت على نوعية أسئلة المرأة، بخصوص الامور النسائية والعلاقات الحميمة مع الزوج.



وأضافت مختار في حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى: «اكتشفنا إننا لما بنسمعها في أمور الطلاق والزواج والعلاقات الأسرية ممكن نطبطب عليها، ولو راجل قاعد مكاني استحالة هيعمل اللي أنا بعمله، وظيفتي هي الفتوى وإني أحنو على المرأة وأسمعها».



وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، أنّ النساء يتمتعن بقدرة استيعابية كبيرة تجعلهن يسمعن المشكلات لفترة طويلة، ولكن الرجال لا يتمتعون بنفس الصفة: «الراجل معندهوش خُلْق للكلام ده، ولما بلاقي مشكلة طويلة أقوم بتأجيلها حتى نهاية الحلقة تحدثنا عن الأمور الخاصة بالنساء، والوضوء، وغير ذلك من الأمور».



وأردفت، أنّ واعظات الأوقاف يلعبن أدوارا دعوية مهمة منذ عقدين، لكنهن ظهرن في السنوات الأخيرة من خلال توجه الدولة المصرية ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لافتةً إلى أنّ دورها يشمل الإفتاء والوعظ، حيث تخصصت في الفقه، وتصدر الفتاوى على المذاهب الأربعة.

وواصلت: «أخصص يوم السبت في مسجد السيدة نفيسة يوم السبت للفتوى، والأربعاء للوعظ، وفي الإفتاء أقيس الأمور على كل مذهب وأختار الأيسر والأسهل».

