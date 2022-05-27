مصرع طفلة غرقا بترعة الإبراهيمية في بني مزار بالمنيا

لقيت طفلة مصرعها غرقا فى ترعة الإبراهيمية بـ بنى مزار في المنيا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالعثور على جثة فتاة فى مرحلة التعليم الأساسى غارقة فى ترعة الإبراهيمية أمام بنى مزار، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وجارى عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من قسم شرطة المنيا بالعثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من مزلقان كفر المنصورة، عليها إصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتبين أنه لقى مصرعه بعد أن صدمه القطار أثناء مروره بالمزلقان، تم نقل الجثة لمستشفى المنيا العام، وجار تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.