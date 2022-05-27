قبل مباراة ريال مدريد.. مفيدة شيحة: محمد صلاح ناوي ياخد حقه

تمنت الإعلامية مفيدة شيحة، فوز اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول على نادي ريال مدريد في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت مفيدة سبحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، إن محمد صلاح لاعب غير عادي استطاع حفر اسمه وسط كبار العالم في رياضة كرة القدم على مر التاريخ، مضيفة أن لحظة سقوط صلاح في الملعب أثر فينا نفسيا في مباراة ٢٠١٨ أمام ريال مدريد.

وأضافت مفيدة سبحة، انه: بكرة محمد صلاح ناوي ياخد حقه، وبالتوفيق لمحمد صلاح في مباراة نهائي بطولة أوروبا أمام ريال مدريد، ومحمد صلاح مش لاعب عادي ومن أفضل لاعبي العالم مافيش اختلاف على هذا الأمر".

وفي السياق نفسه أشارت مقدمة برنامج الستات، إلى أن العالم كله يقف تحية تقدير واحترام لزوجة محمد صلاح، متابعة ان صورة محمد صلاح وزوجته ماجي الأخيرة تعني إدارة النجاح.



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