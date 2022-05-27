قرعة حج الجمعيات وجائزة الواحة الذهبية.. التضامن في أسبوع

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٢١ مايو إلي ٢٧ مايو، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ٢١ مايو

• برنامج "وعي" يستكمل تدريب الرائدات الاجتماعيات في برنامج "الألف يوم الأولى من حياة الطفل" وسبل تحسين صحة الأم والطفل في محافظات أسوان وسوهاج والبحر الأحمر وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والدقهلية ومرسى مطروح.

• في إطار الاهتمام بتطبيق معايير الجودة على المؤسسات التعليمية المختلفة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يجري دراسة بعنوان "المدرسة الفعالة وتحسين نوعية التعليم".

• برنامج "فرصة" يواصل جلسات "التعديل السلوكي للشباب والتحفيز للالتحاق بسوق العمل" في محافظة الغربية، وتنفيذ برنامج تدريبات حرفية على صناعة الكليم والسجاد اليدوي بالمحافظة.

الأحد ٢٢ مايو

• وزيرة التضامن تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار ٣ آلاف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443-2022.

• وشاركت في المهرجان الدولي للسينما البيئية بقابس بتونس في دورته الرابعة، عبر الڤيديو كونفرانس بشأن مشاركة فيلم "ديارنا" في مسابقات المهرجان.

• التضامن تنتهي من مقابلات المرحلة الثانية من مسابقة اختيار الرائدات الاجتماعيات، لتستكمل إجمالي 20,000 رائدة وتستهدف تضمين 1000 رائد اجتماعي لتعزيز وعي الشباب والرجال.





الاثنين ٢٣ مايو

• وزيرة التضامن ترافق وفد مجموعة البنوك الدولية بإيطاليا و دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية بالقاهرة في زيارة لجمعية "تواصل" في منطقة اسطبل عنتر لاستعراض أنشطتها في الحرف اليدوية والتنمية المتكاملة للأطفال والنشء وتغيير الوعي المجتمعي للأسر.

• بنك ناصر يحقق زيادة بنسبة ٢٧٪؜ في ميزانية شهر إبريل 2022، حيث بلغت 33 مليار جنيه مقارنة بإجمالي ٢٦ مليار جنيه في يونيو ٢٠٢١.

• وزيرة التضامن تطلق برنامج "أثر الشباب" و"الأسر القوية" في إطار أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتوقع بروتوكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

• وتعقد اجتماعا للتوسع في تسويق برامج وخدمات الوزارة عبر وسائل الاعلام الاجتماعي، بعد وصول عدد متابعي صفحة "فيس بوك" وزارة التضامن إلى 2 مليون.

الثلاثاء ٢٤ مايو

• وزيرة التضامن تشارك في اجتماع عبر الڤيديو كونفرانس مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في منتدى منظمات المجتمع الدولي وتتحدث عن "جهود الحماية الاجتماعية لمجابهة فيروس كورونا وتخفيف حدة آثارها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية".

• القباج تمد جسور التعاون مع "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، وتستقبل وفد التحالف برئاسة د. نهى طلعت، لبحث سبل التعاون لتخفيف حدة الظروف الاقتصادية والتنسيق بشأن عام المجتمع المدني.

• التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعا مع جميع الوزارات المعنية أعضاء اللجنة العليا للتأثيث، لمتابعة الموقف التنفيذي لتأثيث الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان البديل، وتؤكد على إنهاء تأثيث وحدات الخيالة قبل منتصف يونيو 2022.

• كما شاركت في اجتماع عبر الڤيديو كونفرنس مع السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الجزائرية لمناقشة نصوص بروتوكول التعاون بين البلدين في المجالات التنموية.

الأربعاء ٢٥ مايو

• وزيرة التضامن تجتمع مع الاتحاد التعاوني الإنتاجي لبحث تحديات التعاونيات ولاستشراف سبل التعاون لتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في تعزيز فرص العمل وإنعاش الاقتصاد المحلي.

• مشروع "مودة" يبدأ فعاليات ورشة عمل تدريب مدربين لإعداد شبكة من المدربين الشباب في خمس محافظات، وتنفيذ أربع تدريبات متخصصة للمخطوبين بمحافظتي الجيزة والسويس.

• وزيرة التضامن تعقد اجتماعا موسعا للجنة "التحول الرقمي" بوزارة التضامن الاجتماعي لتنسيق الجهود ووضع خطة تنفيذية لرقمنة 21 برنامج بالوزارة بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم برامج تدريبية عن "مكافحة المخدرات والوقاية من الإدمان" بالتعاون مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بمحافظتي دمياط والدقهلية.

الخميس ٢٦ مايو

• وزارة التضامن الاجتماعي تشارك مؤسسة "آل قرة" وشركة من شركات السويدي "سيكو تكنولوجي" في الاحتفال بتخريج دفعة من ذوي الإعاقة السمعية ببرنامج التلمذة المهنية وتعلن عن حزمة مزايا تشغيلية للصم وضعاف السمع.

• التضامن الاجتماعي تحصد جائزة "الواحة الذهبية" بالمهرجان الدولي بقابس في الجمهورية التونسية عن فيلم " ديارنا".

• وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير المالية تعقد اجتماعاً مشتركا لمناقشة موازنة الوزارة للعام 2022-2023 ويبحثا سبل تذليل أية عقبات مالية لتيسير تنفيذ برامج الوزارة.