محمد حسن ميدو .. اعتزال الهداف التاريخي لـ نادي النصر والممتاز ب

قرر محمد حسن ميدو نجم وهداف نادي النصر اعتزال كرة القدم نهائيا وترك الملاعب بعد مسيرة استمرت إلي أكثر من 30 سنة لتكون مباراة النصر مع وادي دجلة في الجولة 29 بدوري القسم الثاني هي الأخيرة له في مشواره وتم تكريمه في الدقيقة 10 من أحداث المباراة وهو الرقم الذي يرتديه ميدو مع النصر.

محمد حسن ميدو صاحب الـ 37 سنة هو الهداف التاريخي لنادي النصر ودوري الممتاز ب بتسجيل 216 هدف كما حصل على لقب هداف دوري القسم ثلاث مرات بقميص نادي النصر.

بدأ ميدو مسيرته مع كرة القدم في صفوف الناشئين منذ أن كان في عمر 6 سنوات وتدرج في صفوف الناشئين حتى لعب للفريق الأول وشارك في البطولة العربية وبطولة افريقيا مع الدراويش وانضم لمنتخب مصر للناشرين مواليد 85 تحت قيادة محمد علي ومحمد رضوان.

وانتقل لفريق الترسانة ولعب معه في الدوري الممتاز قبل أن ينضم للنصر وحقق إنجاز الصعود لدوري الممتاز مرتين بقميص النصر، كنا لعب ميدو لفريق اتحاد الشرطة وفريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز ولعب أيضا لبتروجيت وسيراميكا كليوباترا وبورتو السويس والنجوم قبل أن يعود لبيته النصر ويختتم مسيرته الطويلة مع كرة القدم واحرز ميدو هذا الموسم ثلاثة أهداف وصنع هدف.

ووجه ميدو الشكر لنادي النصر والدكتور عمرو عبدالحق رئيس ورحيم عبدالحق مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة ياسر رضوان المدير الفني ومحمد عبدالفتاح كفتة رئيس الجهاز وباقي أعضاء الجهاز محمد خلف وحازم ممدوح مدربي الفريق ومحمود نبيه مدرب حراس المرمي وأشرف حامد المدير الإداري على دعمهم له طوال الفترة الماضية وقال إن النصر يعد بيته وقضى معه اجميل فتراته في الكرة وتحقيق انجازات عديده.

واضاف ميدو أن أفضل إنجاز حققه الصعود مع النصر للدوري الممتاز مرتين وافضل مباراة يعتز بها مباراة النصر ومصر المقاصة التي انتهت بفوز النصر 1/4 حيث أحرز ثلاثة أهداف هاتريك.

فيما قال ياسر رضوان انا ميدو كان له دور كبير مع الفريق علي مدار السنوات الماضية. خاصة الموسم الحالي كقائد وكابتن للفريق حيث لعب دور مؤثر للخروج من الأزمة التي مر بها الفريق في الدوري حتي البقاء بشكل رسمي حيث احتواء اللاعبين وتحفيزهم.