عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حسن ميدو .. اعتزال الهداف التاريخي لـ نادي النصر والممتاز ب

محمد حسن ميدو
محمد حسن ميدو

قرر محمد حسن ميدو نجم وهداف نادي النصر اعتزال كرة القدم نهائيا وترك الملاعب بعد مسيرة استمرت إلي أكثر من 30 سنة لتكون مباراة النصر مع وادي دجلة في الجولة 29 بدوري القسم الثاني هي الأخيرة له في مشواره وتم تكريمه في الدقيقة 10 من أحداث المباراة وهو الرقم الذي يرتديه ميدو مع النصر.

محمد حسن ميدو صاحب الـ 37 سنة هو الهداف التاريخي لنادي النصر ودوري الممتاز ب بتسجيل 216 هدف كما حصل على لقب هداف دوري القسم ثلاث مرات بقميص نادي النصر.

بدأ ميدو مسيرته مع كرة القدم في صفوف الناشئين منذ أن كان في عمر 6 سنوات وتدرج في صفوف الناشئين حتى لعب للفريق الأول وشارك في البطولة العربية وبطولة افريقيا مع الدراويش وانضم لمنتخب مصر للناشرين مواليد 85 تحت قيادة محمد علي ومحمد رضوان.

وانتقل لفريق الترسانة ولعب معه في الدوري الممتاز قبل أن ينضم للنصر وحقق إنجاز الصعود لدوري الممتاز مرتين بقميص النصر، كنا لعب ميدو لفريق اتحاد الشرطة وفريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز ولعب أيضا لبتروجيت وسيراميكا كليوباترا وبورتو السويس والنجوم قبل أن يعود لبيته النصر ويختتم مسيرته الطويلة مع كرة القدم واحرز ميدو هذا الموسم ثلاثة أهداف وصنع هدف.

ووجه ميدو الشكر لنادي النصر والدكتور عمرو عبدالحق رئيس ورحيم عبدالحق مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة ياسر رضوان المدير الفني ومحمد عبدالفتاح كفتة رئيس الجهاز وباقي أعضاء الجهاز محمد خلف وحازم ممدوح مدربي الفريق ومحمود نبيه مدرب حراس المرمي وأشرف حامد المدير الإداري على دعمهم له طوال الفترة الماضية وقال إن النصر يعد بيته وقضى معه اجميل فتراته في الكرة وتحقيق انجازات عديده.

واضاف ميدو أن أفضل إنجاز حققه الصعود مع النصر للدوري الممتاز مرتين وافضل مباراة يعتز بها مباراة النصر ومصر المقاصة التي انتهت بفوز النصر 1/4 حيث أحرز ثلاثة أهداف هاتريك.

فيما قال ياسر رضوان انا ميدو كان له دور كبير مع الفريق علي مدار السنوات الماضية. خاصة الموسم الحالي كقائد وكابتن للفريق حيث لعب دور مؤثر للخروج من الأزمة التي مر بها الفريق في الدوري حتي البقاء بشكل رسمي حيث احتواء اللاعبين وتحفيزهم.

ميدو النصر نادي النصر وادي دجلة الترسانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل فتاة صومالية قتلت سائقًا حاول اغتصابها

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

صفع مصليًا أثناء خطبة الجمعة.. مسجلّ يقتحم مسجدًا بدمياط والشرطة تتدخل

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

فن على الأرضيات والحوائط.. مجدي طالب يبدع في رسم لوحات 3D

بالأسماء.. إيهاب جلال يستقر على ضم 44 لاعبًا في قائمة منتخب مصر

لورانس العرب وسيدة القصر.. ما السر وراء انفصال عمر الشريف وفاتن حمامة؟

بي إم دبليو تشوق عملاءها لـ M2 الكوبيه الرياضية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

فيديو

5 أفراد من أسرة واحدة .. تفاصيل واقعة الشيخ زايد .. فيديو جراف

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

بسبب الوحدة.. إقامة الراحل سمير صبري في أحد الفنادق الشهيرة في الزمالك

كلكوا لا تستحقوا هذا المكان.. قصة متصلة تحرج مذيعة وزملاءها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ