عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكريا زهيد مدافع الوداد السابق: الأهلي مخيف.. والجماهير لا تسجل في الشباك.. والخطيب بـ 1000 رجل| حوار

زكريا زهيد - الكابتن
زكريا زهيد - الكابتن محمود الخطيب

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، قمة من العيار الثقيل بين الأهلي والوداد المغربي، الاثنين المقبل، على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الأهلي حجز مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساح وفاق سطيف الجزائري بستة أهداف مقابل هدفين "بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الوداد على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

 

زكريا زهيد مدافع نادي الوداد المغربي السابق، تحدث لـ “صدى البلد” عن توقعاته لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ورأيه في قرار “كاف” بإقامة اللقاء في الدار البيضاء، والعديد من الأمور التي تخص النهائي الإفريقي.

 

إليكم نص الحوار:

 

في البداية.. ما توقعاتك لنتيجة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

من الصعب التكهن بنتيجة المباراة، الأهلي فريق مخيف لديه خبرة كبيرة في البطولات الإفريقية ويجيد اللعب خارج الديار، أيضا الوداد فريق مخيف على ملعبه.

 

هل الدعم الجماهيري في النهائي يعطي أفضلية للوداد في المباراة النهائية من وجهة نظرك؟

الحضور الجماهيري سيكون بالطبع في صالح الوداد، لكن الجماهير لن تسجل هدفا في شباك الأهلي، في النهاية المستطيل الأخضر هو من سيحسم نتيجة اللقاء وليس الحضور الجماهيري.

 

ما رأيك في قرار الكاف بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب؟

أرى أنه قرار عادل، لأن اختيار الملعب تم بتصويت أعضاء الكاف، كما أن الاتحاد المصري لم يتقدم بملف استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن على أي حال لا يمكن لمباراة كرة القدم أن تؤثر على العلاقة الطبية بين الشعب المغربي والشعب المصري، وسنستقبل الجماهير المصرية هنا أفضل استقبال.

 

ما تقييمك لبصمة الكابتن محمود الخطيب منذ توليه رئاسة النادي الأهلي؟

الخطيب رجل بـ 1000 رجل وهو شخص طيب وناجح، أنظر ماذا يفعل لاعبي الأهلي معه على منصات التتويج، إنهم يعطونه كافة ميداليتهم وهذا لا يحدث من فراغ، كما أن لعبه كرة القدم ساعده كثيرا في نجاحه كرئيسا للنادي الأهلي.

لاعبو الأهلي يمنحون ميداليات السوبر الإفريقي للكابتن محمود الخطيب

 

ما رسالتك للجماهير المصرية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

أقول لهم مرحبا بكم في المغرب، جماهير الأهلي والوداد أخوة، وأنا مستعد للقيام بأي شيء من أجل مساعدة الجماهير المصرية التي ستحضر المباراة النهائية.

 

هل سبق لك تلقي عروضا من الدوري المصري؟

لا، لم أتلق أي عروضا، لكن سبق لي اللعب أمام الزمالك.

الأهلى الوداد نهائى دورى أبطال إفريقيا زكريا زهيد كاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

ترشيحاتنا

ماس كهربائى فى التكييف وراء حريق مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

أوهم ضحاياه بالاستثمار في العقارات.. سقوط مستريح أسيوط بقبضة الأمن

وصول لاعبي ليفربول إلى باريس استعدادًا لـ ريال مدريد بـ دوري أوروبا..صور

إيران تحتجز ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان

خطيب المسجد الحرام: ذنوب الخلوات عنوان كبير لضعف تعظيم الله في قلب العبد

سفارة مصر في بوخارست تشارك في احتفالية بـ يوم أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

فيديو

كاميل فاسكويز .. قصة محامية لاجئة خطفت الأنظار في قضية جوني ديب وأمبر هيرد "فيديوجراف"

5 أفراد من أسرة واحدة .. تفاصيل واقعة الشيخ زايد .. فيديو جراف

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

بسبب الوحدة.. إقامة الراحل سمير صبري في أحد الفنادق الشهيرة في الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ