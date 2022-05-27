زكريا زهيد مدافع الوداد السابق: الأهلي مخيف.. والجماهير لا تسجل في الشباك.. والخطيب بـ 1000 رجل| حوار

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، قمة من العيار الثقيل بين الأهلي والوداد المغربي، الاثنين المقبل، على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حجز مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساح وفاق سطيف الجزائري بستة أهداف مقابل هدفين "بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الوداد على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

زكريا زهيد مدافع نادي الوداد المغربي السابق، تحدث لـ “صدى البلد” عن توقعاته لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ورأيه في قرار “كاف” بإقامة اللقاء في الدار البيضاء، والعديد من الأمور التي تخص النهائي الإفريقي.

إليكم نص الحوار:

في البداية.. ما توقعاتك لنتيجة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

من الصعب التكهن بنتيجة المباراة، الأهلي فريق مخيف لديه خبرة كبيرة في البطولات الإفريقية ويجيد اللعب خارج الديار، أيضا الوداد فريق مخيف على ملعبه.

هل الدعم الجماهيري في النهائي يعطي أفضلية للوداد في المباراة النهائية من وجهة نظرك؟

الحضور الجماهيري سيكون بالطبع في صالح الوداد، لكن الجماهير لن تسجل هدفا في شباك الأهلي، في النهاية المستطيل الأخضر هو من سيحسم نتيجة اللقاء وليس الحضور الجماهيري.

ما رأيك في قرار الكاف بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب؟

أرى أنه قرار عادل، لأن اختيار الملعب تم بتصويت أعضاء الكاف، كما أن الاتحاد المصري لم يتقدم بملف استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن على أي حال لا يمكن لمباراة كرة القدم أن تؤثر على العلاقة الطبية بين الشعب المغربي والشعب المصري، وسنستقبل الجماهير المصرية هنا أفضل استقبال.

ما تقييمك لبصمة الكابتن محمود الخطيب منذ توليه رئاسة النادي الأهلي؟

الخطيب رجل بـ 1000 رجل وهو شخص طيب وناجح، أنظر ماذا يفعل لاعبي الأهلي معه على منصات التتويج، إنهم يعطونه كافة ميداليتهم وهذا لا يحدث من فراغ، كما أن لعبه كرة القدم ساعده كثيرا في نجاحه كرئيسا للنادي الأهلي.

لاعبو الأهلي يمنحون ميداليات السوبر الإفريقي للكابتن محمود الخطيب

ما رسالتك للجماهير المصرية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

أقول لهم مرحبا بكم في المغرب، جماهير الأهلي والوداد أخوة، وأنا مستعد للقيام بأي شيء من أجل مساعدة الجماهير المصرية التي ستحضر المباراة النهائية.

هل سبق لك تلقي عروضا من الدوري المصري؟

لا، لم أتلق أي عروضا، لكن سبق لي اللعب أمام الزمالك.