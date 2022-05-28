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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أبويا وأنا حرة.. فنانة تنشر صورة سيلفي مع جثمان والدها المتوفي

الفنانة العراقية
الفنانة العراقية كادي القيسي

أثارت الفنانة العراقية كادي القيسي، موجة عارمة من الغضب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة سيلفي لها مع جثمان والدها المتوفي، حيث ظهر الأب بوجه شاحب اللون مائل إلى اللون الأصفر وهو راقد على السرير.

تعرضت الفنانة العراقية كادي القيسي، لهجوم حاد من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متعجبين من قوة قلبها وقدرتها على اتخاذ صورة سيلفي مع والدها في مثل هذا الموقف، فما حقيقة تلك الصورة؟

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صورة كادي القيسي مع جثمان والدها

نشرت الفنانة العراقية كادي القيسي، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بخاصية الـ سيلفي، لها بجانب جثمان والدها المتوفى، بينما كانت تنشر خبر وفاته على السوشيال ميديا، حيث كتبت «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا أبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين.. آخ يا بابا أخدت روحي وراك.

صورة كادي القيسي مع جثمان والدها

هجوم حاد على كادي القيسي

تعرض كادي القيسي لهجوم حاد من متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التعليقات الغاضبة من هذا التصرف معربين عن صدمتهم في قوة قلبها، وعدم احترامها حرمة الميت بالتقاطها صورة في هذا الوقت.

رد بعض المتابعين لها مدافعين عن تصرفها بأنها ليست في وعيها لذلك تصرفت مثل هذا التصرف الغريب في أصعب موقف في حياتها.

كادي القيسي ترد على مهاجميها 

ردت الفنانة العراقية كدي القيسي، على من هاجمها في التعليقات على صورتها بجانب جثمان والدها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة « أول شيء الأب أبويه وأني حرة، وثاني شيء الصورة آخر صورة لأبويه قبل وفاته وكان مريض».

من هي كادي القيسي؟

كادي القيسي

تعتبر الفنانة كادي القيسي، فنانة عربية عراقية، اشتهرت خلال السنوات القليلة الماضية، ودخلت عالم الفن والتمثيل من خلال مشاركتها في المسلسل الإماراتي «على قد الحال»، وعلى الرغم من دورها الصغير في المسلسل إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا فيه.

كانت اول الاعمال الفنية لـ كادي القيسي على خشبة المسرح، قبل عامين من خلال مسرحية إماراتية بعنوان «صينية القشور»، ثم شاركت بعد ذلك في العديد من المسلسلات الرمضانية في العام نفسه، لتتسع شهرتها على مستوى الوطن العربي.

كادي القيسي مواقع التواصل الاجتماعي صورة كادي القيسي مع جثمان والدها الفنانة العراقية كادي القيسي من هي كادي القيسي

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