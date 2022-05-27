منى زكي تخطف قلوب متابعيها بـ فستان أسود

نشرت الفنانة مني زكي عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ارتدت منى زكي في إطلالتها، فستان انيق باللون الاسود، مجسمًا من أعلى ومنفوشًا من أسفل، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت علي تسريحة شعر ذيل الحصان، ووضعت مكياجًا جذابًا مع لون النود في الشفاه.





ويُعرض حاليا للنجمة منى زكي فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.