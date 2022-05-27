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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي تخطف قلوب متابعيها بـ فستان أسود

منى زكي
منى زكي

نشرت الفنانة مني زكي عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ارتدت منى زكي في إطلالتها، فستان انيق باللون الاسود، مجسمًا من أعلى ومنفوشًا من أسفل،  أما من الناحية الجمالية، اعتمدت علي تسريحة شعر ذيل الحصان، ووضعت مكياجًا جذابًا مع لون النود في الشفاه.
 


ويُعرض حاليا للنجمة منى زكي فيلم  "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

 

IMG_٢٠٢٢٠٥٢٧_١٨٠٣١٣
IMG_٢٠٢٢٠٥٢٧_١٨٠٣١٣
منى زكى فستان أنيق الفنانة منى زكي اللون الاسود موقع التواصل الاجتماعي فيلم العنكبوت متابعيها

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