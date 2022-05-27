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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

يزورها الأمير تشارلز..البرلمان يبحث مشكلة المياه الجوفية بقرية جعفر في سيوة |صور

صدى البلد

تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة  النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة على هامش زيارته الى واحة سيوة، عددا من المناطق والمنشآت السياحية المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببحيرة سيوة.

وزار الوفد اليوم الجمعة، قرية جعفر إحدى أهم القرى السياحية بسيوة  المعروفة بمدينة الملح بجوار الجبل الأبيض بسيوه.

قال المهندس عماد فريد، المدير المسئول عن منتجع قرية جعفر، ان فكرة الفندق تقوم على الحياة البدائية والتوافق مع البيئة، حيث تم إنشاء المباني بنظام العمارة الخضراء، وبدون كهرباء وأى وسائل تكنولوجية،  مشيرا إلى أنها تضاء بالشموع ليلا، وبها غرف وأبواب علي الطراز القديم.

وأضاف، أن القرية يأتي إليها شخصيات ورموز من مختلف أنحاء العالم، مثل الامير تشارلز ولي عهد بريطانيا والممثلة الامريكية كاتي بيري.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إهتمام اللجنة بكافة مشكلات قطاعى الزراعة والرى، مشيرا إلى أن مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بواحة سيوة، أمر لا يهدد قطاع الزراعة فقط، بل يهدد معيشة المواطنين في منازلهم، بالإضافة إلى تهديده للسياحة المصرية في سيوة، وهو الأمر الذى دعا الرئيس السيسي للتدخل بشكل شخصى لحل المشكلة.

وطمأن الحصرى، أهالى سيوة، بحل المشكلة بشكل جذرى، قريبا، موضحا أن الحلول الجذرية للمشكلات هي سياسة الرئيس السيسي. 

كما أكد الحصرى، متابعة لجنة الزراعة لذلك الملف باستمرار حتى يتم حل المشكلة، مشيرا إلى أن اللجنة سبق وناقشت المشكلة من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بمطروح، وأنها ستواصل دورها في المتابعة مع المسئولين بكافة الجهات وعقد الاجتماعات والزيارات الميدانية أيضا ذلك تطلب الأمر.  

ومن جانبه استعرض المهندس محمد بكر،  رئيس مجلس ومدينة سيوة، مايتم من خطوات تنسيقية بين مختلف الجهات بالدولة، في مقدمتها الهيئة الهندسية ووزارة الرى ووزارة الزراعة، وذلك لحل مشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأكد بكر أن هناك إجراءات جادة سريعة تتم على أرض الواقع في طريق حل المشكلة.

ويضم الوفد النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، والنائب محمد محمود عبد القوى، أمين سر اللجنة، والنواب أميرة سعد عبدالله، جابر أبو خليل، عادل عبد الوهاب يونس حماد، حمدى محمد حسن سليمان، ايمن شكرى، إبراهيم الديب، أعضاء اللجنة، وأحمد العقاد ويحيى جلال وعادل حسن من أمانة اللجنة، وعادل داود من العلاقات العامة.

 

 

 

مجلس النواب الرئيس السيسي البرلمان المنشات السياحية وزارة الزراعة

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