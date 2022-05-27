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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 31 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 31 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 31 عاطلا بطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والخصوص والعبور وبنها وكفر شكر، بحوزتهم أسلحة نارية متنوعة، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 790 جراما من مخدر الهيروين، و270 جراما من مخدر البودر، و1160 جراما من مخدر الحشيش، و170 جراما من مخدر الشادو، و125 جراما من مخدر الآيس، و255 جرام من مخدر الاستروكس، و17 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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