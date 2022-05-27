انطلاق المؤتمر العلمي السنوي لهندسة عين شمس 2021- 2022 .. صور

نظمت كلية الهندسة جامعة عين شمس مؤتمرها العلمي السنوي بقاعة الاحتفالات الكبرى ( فلسطين) يوم الخميس الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢ ، بحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى السابق وعميد الكلية السابق، والدكتور عمرو شعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد الصباغ وكيل الكلية الهندسة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئه التدريس بالكلية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عمر الحسينى عميد الكلية الهندسة.

خلال كلمته في افتتاح المؤتمر استعرض الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية فكرة تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للكلية 2025 والسابق اعتمادها من مجالس الكلية والجامعة والتى تعتمد فى الأساس على مبدأ تفعيل لجان تطوير منظومات العمل بالكلية بمختلف القطاعات ، ثم إنتقل إلى تسليط الضوء على بعض أهم المخرجات للخطة الإستراتيجية خلال العام الأكاديمى 2021-2022.

وتم تكريم السادة رؤساء الأقسام السابقين خلال العام الأكاديمى 2021-2022م و تكريم الباحثين بالكلية الحاصلين على أحسن رسالة علمية سواء لمرحلة الماجستير والدكتوراه.

كما شهد المؤتمر استعراض القطاعات المختلفة بعض الأنشطة الأكاديمية من خلال السيد الأستاذ الدكتور عمرو عيد السلام شعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والسيد الأستاذ الدكتور أحمد محمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وفى نهاية اليوم تم عقد ملتقى تعريفى بشأن الأنشطة البحثية للمؤتمر الدولي للمدن الذكية 2023 والذى تم من خلاله استعراض لمحاور المؤتمر الدولي والأنشطة البحثية القائمة بالفعل للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

افتتاح المؤتمر العلمى السنوى لهندسة عين شمس للعام الأكاديمى 2021- 2022م (1)

افتتاح المؤتمر العلمى السنوى لهندسة عين شمس للعام الأكاديمى 2021- 2022م (2)

افتتاح المؤتمر العلمى السنوى لهندسة عين شمس للعام الأكاديمى 2021- 2022م (3)

افتتاح المؤتمر العلمى السنوى لهندسة عين شمس للعام الأكاديمى 2021- 2022م (4)

افتتاح المؤتمر العلمى السنوى لهندسة عين شمس للعام الأكاديمى 2021- 2022م (5)

افتتاح المؤتمر العلمى السنوى لهندسة عين شمس للعام الأكاديمى 2021- 2022م (6)

افتتاح المؤتمر العلمى السنوى لهندسة عين شمس للعام الأكاديمى 2021- 2022م (7)

افتتاح المؤتمر العلمى السنوى لهندسة عين شمس للعام الأكاديمى 2021- 2022م (8)