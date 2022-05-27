أعضاء لجنة تحكيم .. مهرجان المركز الكاثوليكي يكرم بشرى وأحمد سلامة

أقيم اليوم حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وبحضور الفنانة سميرة أحمد وحنان مطاوع، وبشرى، وأحمد سلامة.

حرص المهرجان على اهداء تكريم خاص لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كل من إلهام شاهين، بشرى، أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب.

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين الفنان محمد صبحي اليوم، وتم منحه جائزة " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان.

وحرص صبحي هلى القاء كلمة وقال": تكرمت قبل ذلك في المركز الكاثوليكي ولكن هذا التكريم بالتحديد ملئني فرحة لانها بإسم يوسف مظلوم، ومن ٧٠ سنة كام لدي ٤ سنين لذلك فخور بتكريم اليوم هنا".

وتابع": الاب يوسف مظلوم حرص على حضور عرض لي وانا في الجامعة وتعجبت من عدم عرض المسرحية في مسارح وسط البلد، فجئت الي المركز الكاثوليكي وقمت بعمل بروفات على المسرح هنا ووافق على تعديلاتي في المسرح لذلك الاب مظلوم له فضل على في تقديم هاملت ولن انسي ما فعله معي ولا انسي جميله".

وابدي سعادته بمقابلته للفنان خالد الصاوي بالمركز الكاثوليكي اليوم حيث يحضر الاخير لندوة فيلمه للإيجار الذي يعرض ضمن عروض المهرجان.

وحرص الصاوي على توجيه كلمه لـ "صبحي" وقال": محمد صبحي مدرسة وصنع مسرح اخرج العديد من النجوم، ونعتز بتراث ونيس.

النجم الكبير محمد صبحي كان مفترضا تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرا لاستمراره في عرض مسرحيته " نجوم الظهر " التي يقوم بإخراجها وبطولتها فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوما خاصا لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الاعلام وجمهور المهرجان .

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