الاتحاد السنغالي يعلن برنامج تحضيرات منتخب “أسود التيرانجا” للمونديال

أعلن عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن خطة تحضيرات منتخب بلاده لمواجهة تحديات كأس العالم المقبلة، مؤكداً أن الفريق سيبدأ استعداداته بمباريات ودية مهمة.

ويشمل البرنامج مباراتين وديتين خارج السنغال، حيث يواجه المنتخب السنغالي الولايات المتحدة الأمريكية يوم 31 مايو في مدينة شارلوت، قبل أن يلتقي منتخب السعودية يوم 9 يونيو في مدينة سان أنطونيو، في إطار التجهيز المثالي لدخول المونديال بأفضل جاهزية ممكنة.

وتأتي هذه التحضيرات المبكرة والجادة من جانب الاتحاد السنغالي بهدف منح “أسود التيرانجا” فرصة صقل الأداء التكتيكي والبدني قبل انطلاق البطولة، وضمان قدرة المنتخب على المنافسة بقوة على المستوى العالمي.