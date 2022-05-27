قصواء الخلالي: بناء الإنسان أهم مقومات مشروعات الجمهورية الجديدة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العاصمة الإدارية الجديدة والجاري بنائها حاليًا هو مشروع ليس لشق اقتصادي أو لتقليل أحجام البطالة، ولكن للعاصمة تأثير ثقافي مباشر كونها مشروع قومي تنموي كبير، معبرة: "مشروع مصر الأعظم وأهم مقومات ومشروعات الجمهورية الجديدة هو مشروع بناء الإنسان".

وأكدت “الخلالي”، تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مشروع بناء الإنسان هو مشروع كبير يندرج أسفل منه كل المشروعات الإنسانية والتنموية التي تحدث في مصر، ومن هذا المشروع يمكن النظر إلى المشروعات الاقتصادية على كونها مشروعات بناءه في شخصية الإنسان المصري.

وأضافت في حديثها أن العاصمة الإدارية من الأشياء الإيجابية التي رسمت صورة جديدة لمصر وساهمت في وضع الإطار العام للجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تهتم بالمشروعات الإنسانية والتنموية لبناء الإنسان.