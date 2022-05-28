وحش الطرق الوعرة.. لاند روفر ديفندر تتألق بتعديلات مميزة | صور

تقدم شركة لاند روفر باقة متنوعة من السيارات القوية، والتي تتخذ مفهوم مميز يجمع بين التصميم العملاق والقدرات الرياضية، مثل الايقونة سبورت، و ايفويك، وديسكفري وغيرها من الموديلات الفريدة ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "ديفيندر".

وحش الطرق الوعرة .. لاند روفر ديفيندر تتألق بتعديلات مميزة

وظهرت السيارة الرياضية لاند روفر ديفيندر لتخطف الانظار من جديد، بعد أن حصلت على ترقيات مميزة بلمسات شركة ECD Automotive Design المتخصصة في مجال تعديل وتصميم السيارات، لتشمل هذه التعديلات اجراءات اصلاحية وترقيات اخرى، إلى جانب حصولها على طلاء خارجي فسفوري.

وحش الطرق الوعرة .. لاند روفر ديفيندر تتألق بتعديلات مميزة

وحش الطرق الوعرة .. لاند روفر ديفيندر تتألق بتعديلات مميزة

دعمت السيارة لاند روفر ديفيندر بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 6200 سي سي LT1، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 450 حصانا، و 465 رطل لكل قدم من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

وحش الطرق الوعرة .. لاند روفر ديفيندر تتألق بتعديلات مميزة

ودعمت السيارة لاند روفر ديفيندر بنظام تعليق هوائي مميز قابل للضغط، ومكابح بريمو عالية الأداء، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 60 ميلًا اي مايعادل 96 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6 ثواني.

وحش الطرق الوعرة .. لاند روفر ديفيندر تتألق بتعديلات مميزة

وحصلت السيارة لاند روفر ديفيندر على مصد أمامي معدني باللون الاسود، ومصابيح LED، ومصابيح رباعية منفصلة مثبتة اعلى ناحية الزجاج الأمامي، بالاضافة لارتكاز السيارة على جنوط رياضية سوداء اللون تتخ تصميم النجمة ذات نقوش بارزة وغائرة لتمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

وحش الطرق الوعرة .. لاند روفر ديفيندر تتألق بتعديلات مميزة

وتمتعت السيارة لاند روفر ديفيندر بمجموعة عادم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ طراز بورلا، وسقف اسود قابل للتعديل، ومصد خلفي معاد تصميمة بشكل رياضي، بالاضافة إلى حامل عجلة الطوارئ، وعتبات جانبية بازرة لسهولة الصعود والنزول من قمرة القيادة.