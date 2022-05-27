الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع القادم

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري افندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع القادم".

وأوضحت:" الانخفاض في درجات الحرارة بسبب المنخفض السوداني الموسمي والذى بدأ يؤثر علي المناخ المصري".

وأكملت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،:" أنا درجات الحرارة المتوقعة تتراوح من 35 درجة وحتي 38 درجة، لافتة إلي وجود موجة رياح ليلة تلطف من حدة الحرارة.