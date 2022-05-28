نشرة المرأة.. طريقة عمل الكاتشب الحار.. وعملية استئصال الزائدة الدودية.. وأضرار البابونج وحظك اليوم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

توقعات الأبراج وحظك اليوم 28/5/2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 28 مايو 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

طريقة عمل الكاتشب الحار بمذاق أفضل من الجاهز



تقدم الشيف عظيمة طريقة عمل الكاتشب الحار بمذاق أفضل من الجاهز كما يمكن استعماله فى إعداد الطعام من مكرونة وبيتزا أيضا .

اضرار البابونج على الضغط

البابونج:

هو نبات عشبي ينمو في معظم بلدان العالم وقد شاع استخدامه من القدم كعلاج لكثير من الامراض حيث تحتوي ازهار البابونج على زيت طيار ويحتوي هذا الزيت على الكثير من المركبات ذات الفعالية لمعالجة وتقوية الجسم ضد الأمراض

كيف تتم عملية استئصال الزائدة الدودية وهل تسبب زيادة الوزن



كيف تتم عملية استئصال الزائدة الدودية ،يتم ازالة الزائدة الدودية جراحيا” ، هناك نوعان رئيسيان لعملية الزائدة الدودية:

الجراحة المفتوحة: حيث يتم عمل شق جراحي في المنطقة اليمنى من الجانب السفلي للبطن ،و يتم استئصال و استخراج الزائدة الدودية عبره.

عملية المنظار: بدلا” من عمل شق جراحي كبير ، يتم عمل شقوق صغيرة جدا” و نفخ البطن بغاز خاص ،ثم يتم إدخال أدوات عبر هذه الشقوق لاستئصال الزائدة