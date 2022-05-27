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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التمريض جامعة القاهرة: الأربعاء 8 يونيو موعد امتحانات الماجستير للترم الثالث

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الماجستير للفصل الدراسي الثاني (ترم ثالث).

وقالت الدكتورة عبير سعد ، أن كلة التمريض تبدأ  امتحانات الماجستير للفصل الدراسي الثاني ( ترم ثالث ) ، يوم الأربعاء 8 يونيو حضوريا بالكلية وليس أونلاين .

وفي سياق آخر، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا، عن زيارة وفد أفريقي من وزارات الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهات صناعية بعدد من دول أفريقيا، للتعرف على البرامج التعليمية والمعامل بالكلية سواء على مستوى الباحثين أو في مجالات الصناعة وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

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أوصى بعقد بروتوكولات تعاون.. وفد أفريقي يزور كلية النانو تكنولوجي

ضم الوفد الأفريقي 25 إفريقيا يمثلون جهات حكومية من 9 دول أفريقية مختلفة وهي: نيجيريا - تشاد - بوروندي - بورکینافاسو - مدغشقر - الجابون - مالي - مالاوي - جيبوتي) وذلك في إطار فعاليات ورشة عمل بالمركز القومي للبحوث تحت عنوان "تكنولوجيا النانو واستخدامها في التطبيقات الصناعية".

وقد بدأ الوفد بجولة تفقدية لمعامل التوصيف للمواد النانوية والتعرف على الأجهزة الحديثة به وأهميتها في مجال النانوتكنولوجي وكيفية الاستفادة منها في التطبيقات المختلفة (تنقية وتحلية المياه والخلايا الشمسية)، كما تفقد الوفد معامل البيولوجيا والتعرف على الأجهزة المستخدمة في فصل البروتينات والأحماض الأمينية بالإضافة إلى الأجهزة المستخدمة في تقدير السمية الخلوية والجينية للمواد النانوية.

وعرضت الدكتورة رباب الشريف عميدة الكلية، خلال الزيارة رؤية الكلية والبرامج العلمية التي تمنحها مثل برنامج التكنولوجيا الحيوية النانوية، وبرنامج الهندسة النانوية، ودبلومتي حفظ وترميم الآثار والطاقة الشمسية اللذين يبدأ العمل بهما العام الدراسي الجديد.

كما استعرضت عميدة الكلية الخدمات التي تقدمها الكلية سواء في البحث العلمي أو الصناعة من خلال معامل الكلية التي تحتوي على أكثر من 80 % من الأجهزة المستخدمة في توصيف المواد النانوية وكذلك معامل البيولوجيا الجزيئية وزراعة الأنسجة بالإضافة إلى معامل تقدير السمية النانوية.

الدكتورة عبير سعد كلية التمريض جامعة القاهرة امتحانات الماجستير تيرم ثالث Jobs Education

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