اليوم.. انطلاق امتحانات الترم الثاني بـ آداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والتي تستمر لمدة شهر، حيث تبدأ غدا السبت ٢٨ مايو وتنتهي يوم الخميس ٢٨ يونيو دون أن يتخللها إجازات سوى أيام الجمعة .

تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية ، وإشراف الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب .

و شدد " عميد الكلية" على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

كما أكد " عميد الكلية " على ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة، وعلى تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبي .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه يستعد عدد ( ٢٢٠٠٠ ) طالب لدخول الامتحانات و تم تخصيص عدد ( ٩٨) لجنة ، وسعة كل لجنة حوالي ( ١٠٠ ) طالب بالمدرج ، و عدد ( ٤٠ ) طالب بالقاعة، من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار ( ٥ ) فترات يوميا ، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

كما تم التأكيد علي تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاسيتعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب ، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية ، كما تحرص إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس .

و أكدت " وكيلة الكلية " أن الامتحانات بطريقة "البابل شيت " وبعضها مقالية، والتصحيح الكتروني.

كما أكدت أن الكلية ستقبل الاعتذارات الطبية في حالتى الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، لا قدر الله على أن يتم اختباره في دور الفصل الصيفي مع الاحتفاظ بالتقدير .

والجدير بالذكر نظم قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور عائشة سويلم، المشرف على القسم، وبحضور د.إرما جونثاليث، المستشارة الثقافية في سفارة البرتغال بمصر، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الكلية تحرص على تنظيم الفعاليات المختلفة التى تسهم في رفع قدرات الطلاب اللغوية وغرس الثقافة الأجنبية في وجدانهم، بجانب المواد الدراسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء الكلية، وأوضحت أن القسم الجديد يشهد اليوم عامة الثالث بعد تضافر جهود الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع إدارة الكلية لتأسيس القسم ودعمة بأساتذة ومتخصصين من دولة البرتغال، ليصبح نواة لإعداد جيل جديد متمرس للغة البرتغالية من أبناء كلية الألسن بجامعة عين شمس.

