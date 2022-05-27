عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. مفتى الجمهورية ضيف ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


تنظم جامعة عين شمس فى إطار الموسم الثقافى ندوة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار " برعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة،  ورئاسة  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضيوف الندوة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، نيابة الأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأورثوكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، و الأستاذ عبد اللطيف المناوب رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم .

أوضحت  الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن موضوع الندوة يتعلق بمواجهة الأفكار السلبية ومكافحة الإرهاب،  باختلاف الثقافات وفن الحوار والتعاون فى جو من الثقة والتفاهم هى خير ضمان لتحقيق السلام والأمن ، فالحوار بين الثقافات الذى يشمل أيضا الحوار بين الأديان بهدف تشجيع التعددية الثقافية وتحفيز المبادرات الهادفة لإحباط أشكال التطرف والتعصب . فاحترام التنوع هو حق من حقوق الإنسان،  والحوار الثقافى والتنوع يسهمان فى تنمية الإنسان وإرساء السلام الحقيقى والمستدام.

txt

ختام أعمال تحكيم مشروعات تخرج إعلام عين شمس | صور

txt

خبراء لـ صدى البلد: دور الجامعات التكنولوجية في ربط التعليم بسوق العمل "أساسي".. ويؤكدون: خطوة في تطوير مسار المنظومة

يمثل الشباب ركيزة أساسية فى تطوير وبناء المجتمع ، وتعزيز قيم التسامح ، هذه القيم تمثل صمام الأمان لكافة جهود التطوير والتنمية . وقد أولت جامعة عين شمس اهتماما خاصا لطلابها والعمل معهم من خلال أنشطة متنوعة تهدف إلى بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة ليكونوا عوامل التغيير الايجابى  فى مجتمعاتهم.  

سوف تقام الندوة يوم الأحد الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٢ الساعة ٢ ظ بمدرج الأستاذ الدكتور المحلاوى بكلية الطب  ، تنسيق اد جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وتنسيق طلابى أسرة من أجل مصر المركزية.

والجدير بالذكر اختتم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بـ جامعة عين شمس فعاليات " تحكيم مشروعات التخرج والانتاج الإعلامي والصحفي لطلاب القسم لعام ٢٠٢٢ " ، والذى استمر على مدار ثلاثة ايام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف وتنسيق ا.د دينا فاروق أبو زيد رئيسة قسم علوم الاتصال والإعلام بالكليةومديرة المركز الإعلامي بالجامعة ، وحضور وإشراف فني  ، والدكتورة هبة شاهين أستاذ الإعلام، رئيس لجنة قطاع الإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،وبحضور عدد كبير من خبراء الصحافة والإعلام وأساتذة التخصص .

وقالت الدكتورة دينا فاروق أبوزيد بأن لجان التحكيم قامت بتقييم ١٤ عمل لشعبة العلاقات العامة ، ١٤ عمل لشعبة الإذاعة والتليفزيون، وحكمت ايضا مجلتين لشعبة الصحافة احداهما عامة تحمل عنوان: " ع القهوة "والأخرى متخصصة عن الشباب بعنوان : " دماغ تانية" .
 

جامعة عين شمس ندوة بعنوان ثقافة الاختلاف وفن الحوار المتيني الدكتور محمود المتيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

ترشيحاتنا

ليندسي جراهام: الاتفاق النووي مع إيران انتهى

خطة النواب تناقش موازنة الجامعات والمراكز البحثية بحضور وزير التعليم العالى..الاثنين

أذكار يوم الجمعة .. تعرف عليها وأفضل دعاء يمكن ترديده

في ظل أزمة الملعب .. تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك والإسماعيلي

لافروف: شروط زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات غير جدية

زيلينسكي ينتقد انقسامات الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ