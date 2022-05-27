الأحد.. مفتى الجمهورية ضيف ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار بجامعة عين شمس



تنظم جامعة عين شمس فى إطار الموسم الثقافى ندوة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار " برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضيوف الندوة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، نيابة الأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأورثوكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، و الأستاذ عبد اللطيف المناوب رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم .

أوضحت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن موضوع الندوة يتعلق بمواجهة الأفكار السلبية ومكافحة الإرهاب، باختلاف الثقافات وفن الحوار والتعاون فى جو من الثقة والتفاهم هى خير ضمان لتحقيق السلام والأمن ، فالحوار بين الثقافات الذى يشمل أيضا الحوار بين الأديان بهدف تشجيع التعددية الثقافية وتحفيز المبادرات الهادفة لإحباط أشكال التطرف والتعصب . فاحترام التنوع هو حق من حقوق الإنسان، والحوار الثقافى والتنوع يسهمان فى تنمية الإنسان وإرساء السلام الحقيقى والمستدام.

يمثل الشباب ركيزة أساسية فى تطوير وبناء المجتمع ، وتعزيز قيم التسامح ، هذه القيم تمثل صمام الأمان لكافة جهود التطوير والتنمية . وقد أولت جامعة عين شمس اهتماما خاصا لطلابها والعمل معهم من خلال أنشطة متنوعة تهدف إلى بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة ليكونوا عوامل التغيير الايجابى فى مجتمعاتهم.

سوف تقام الندوة يوم الأحد الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٢ الساعة ٢ ظ بمدرج الأستاذ الدكتور المحلاوى بكلية الطب ، تنسيق اد جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق طلابى أسرة من أجل مصر المركزية.

والجدير بالذكر اختتم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بـ جامعة عين شمس فعاليات " تحكيم مشروعات التخرج والانتاج الإعلامي والصحفي لطلاب القسم لعام ٢٠٢٢ " ، والذى استمر على مدار ثلاثة ايام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف وتنسيق ا.د دينا فاروق أبو زيد رئيسة قسم علوم الاتصال والإعلام بالكليةومديرة المركز الإعلامي بالجامعة ، وحضور وإشراف فني ، والدكتورة هبة شاهين أستاذ الإعلام، رئيس لجنة قطاع الإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،وبحضور عدد كبير من خبراء الصحافة والإعلام وأساتذة التخصص .

وقالت الدكتورة دينا فاروق أبوزيد بأن لجان التحكيم قامت بتقييم ١٤ عمل لشعبة العلاقات العامة ، ١٤ عمل لشعبة الإذاعة والتليفزيون، وحكمت ايضا مجلتين لشعبة الصحافة احداهما عامة تحمل عنوان: " ع القهوة "والأخرى متخصصة عن الشباب بعنوان : " دماغ تانية" .

