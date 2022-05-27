مهرجان كان السينمائي.. أدم بيسا أفضل ممثل بفيلم حرقة

أعلنت اليوم الجمعة 27 مايو، جوائز مسابقة نظرة ما، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وهي تانى أهم مسابقة فى المهرجان، وجاءت جاوئزها: (أفضل سيناريو حمى البحر الابيض المتوسط، أفضل ممثل آدم بيسا فيلم حرقة).

فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي

تستمر النسخة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما حول العالم، تفوقا كبيرا للمواهب العربية والمصرية، وتقلد مواهب شهيرة مناصب هامة.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وتضم اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

وتضم قائمة ضيوف مهرجان النجم الإسباني خافيير بارديم، الذي يلتقي مع الصحفيين والنقاد يوم الجمعة 27 مايو، فيما تقام ندوة الفنان الدنماركي مادس ميكلسن يوم السبت 26 مايو.